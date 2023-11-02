شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يستغل توقف نوفمبر فى تجهيز محمد نجيب بعد التهابات الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل الجهاز الفني لفريق الداخلية توقف مسابقة دوري nile شهر نوفمبر الجاري، من أجل تجهيز محمد نجيب مدافع الفريق والذي يعاني من التهابات في الركبة.

ويخضع محمد نجيب لبرنامج تأهيلي من قبل الجهاز الطبي لفريق الداخلية في الوقت الحالي، حيث سيغيب اللاعب عن مباراة فريقه القادمة ضد الجونة في الدولة السادسة من عمر الدوري.

وغاب محمد نجيب عن مباريات الداخلية الماضية بسبب شكواه من التهابات الركبة، ويحاول الجهاز الفني استغلال فترة توقف الدوري في تأهيله، على أن يكون جاهزا مع عودة الدوري عقب انتهاء معسكر المنتخب الوطني خلال شهر نوفمبر الجاري.

ويحتل فريق الداخلية المركز السادس عشر في ترتيب جدول الدوري برصيد 4 نقاط جمعهم من فوز وتعادل، بينما تلقى 3 هزائم.