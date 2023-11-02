شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات على تشكيل الزمالك أمام زد بفرمان من أوسوريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تعديلات على تشكيل الفريق الأبيض أمام زد فى المباراة المقرر لها غداً الجمعة على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة دورى Nile .

واستقر أوسوريو على البدء برأس حربة صريح فى مباراة زد،بالاعتماد على التونسي سيف الدين الجزيرى،فى الخط الأمامى للفريق الأبيض خاصة أن عدم الدفع بمهاجم صريح فى المباراة الماضية أمام إنبى لم تؤتى بثمارها باعتراف المدرب نفسه.

ويعيد أوسوريو ترتيب الأوراق فى الخط الخلفى بتغيير ثنائى قلب الدفاع،أمام زد منعاً لحدوث الأخطاء التى تعرض لها الفريق الأبيض فى مباراة إنبى الماضية بالجولة الخامسة وكلفت الفريق خسارة المباراة.

ورفضت إدارة الزمالك اتخاذ أي قرار بشأن أوسوريو بعد الخسارة من إنبى في المباراة الماضية بنتيجة 2-1، واستقرت على عقد جلسة مع المدرب والجهاز الفني للوقوف على طلباته وتحديد المعوقات التي تعرقل سير العمل بشكل سليم، كما يرغبان فى الوقوف على الأسباب التي أدت للخسارة من إنبى وفقدان ثلاث نقاط غالية، لاسيما أن الفريق حقق فوزًا عريضًا على سموحة في المباراة التي سبقتها بنتيجة 5-1.