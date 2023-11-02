الامارات | صن داونز عقدة تاريخية للأهلي.. 7 مباريات متتالية لـ "الأحمر" دون انتصار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صن داونز الجنوب إفريقي أنه عقدة تاريخية غير مسبوقة للأهلي المصري بعدما أطاح به من الدوري الإفريقي.

وودع الأهلي منافسات بطولة الدوري الإفريقي، بعد التعادل بدون أهداف مع ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، الأربعاء في استاد القاهرة في إياب نصف النهائي.

وصعد صن داونز بعد تفوقه في لقاء الذهاب بنتيجة 1-0، ليضرب موعداً مع الوداد المغربي في الدور النهائي.

وفشل الأهلي في الفوز على صن داونز في آخر 7 مباريات بواقع 4 انتصارات للفريق الجنوب إفريقي و3 تعادلات في سابقة لم تحدث في تاريخ العملاق القاهري مع أي فريق في القارة السمراء.

وفشل بطل إفريقيا في استغلال الفرص التي سنحت له وعلى رأسها ضربة الجزاء التي أهدرها علي معلول في الدقيقة 12، ثم العديد من المحاولات التي ردتها العارضة والقائم كما أنه لم يستغل النقص العددي لصن داونز منذ الدقيقة 85 بعد طرد اللاعب جونيور مينديتا.