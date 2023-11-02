شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطمئن اللاعبين الشباب فى الأهلى بشأن مستقبلهم مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق الصاعدين بالصبر والإجتهاد في التدريبات وبذل أقصى ما لديهم حتى يكونوا جاهزين للمشاركة في اي وقت يتم استدعاؤهم فيه ، وشدد لهم على ضرورة العمل بجدية خاصة وأن إرتباطات الفريق المُتتالية ستجعله يستعين بجميع العناصر المُقيّدة بالفريق.

وأكد المدير الفني أن كريم الدبيس ظهر بشكل جيد حينما تم الإعتماد عليه مؤخراً وكان عند حُسن ظن الجهاز الفني وهو ما يحتاجه من باقي اللاعبين الشباب وفي مقدمتهم ، حمزة علاء ومحمد الضاوي كريسو ومعتز محمد ومحمد زعلوك .

وينافس مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، نظيره وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2023، خلال الحفل التي ستستضيفه مدينة مراكش المغربية يوم 11 ديسمبر.

وكشف الإتحاد الأفريقي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن قائمة المدربين المرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2023، والتي يتصدرها مارسيل كولر مدرب الأهلي ووليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي، وأليو سيسيه مدرب السنغال، وعبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة الجزائرى.