شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يرسم خطة الزمالك استعدادا لمباراة زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو تدريباته اليوم الخميس استعداداً لمواجهة زد المقرر لها فى السابعة مساء غداً الجمعة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة دورى NILE.

ويضع الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو مع جهازه المعاون خطة عبور زد خاصة أنه يعلم مدى قوة الفريق الصاعد حديثاً بقيادة مديره الفنى مجدى عبد العاطى الذى يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض.

ويدخل الزمالك معسكراً مغلقاً، يضع خلاله أوسوريو الرتوش النهائية على الخطة التي يواجه بها زد،بعدما اطمئن على جاهزية لاعبيه،ومنحهم بعض التعليمات الفنية الخاصة قبل المباراة، على مستوى الخطوط الثلاثة.

وطلب أوسوريو من لاعبى الفريق التركيز جيدا في المباراة المقبلة ، وحثهم على ضرورة الفوز، تجنبا للهزيمة الثانية على التوالي ، مع نسيان ما حدث في مباراة إنبى .