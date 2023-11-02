شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يخطر منتخب مصر رسمياً باختيار 23 لاعبا فقط فى قائمة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم الاتحاد المصري لكرة القدم رسميا خطابا من نظيره الأفريقي يحدد قائمة المنتخب الأول من 23 لاعباً فقط في بطولة الأمم الإفريقية المقبلة، وهو عكس المتبع في أخر نسخة والتي كان فيها قوام القوائم من 28 لاعباً.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024 ، وتختتم يوم 11 فبراير.

رحلة منتخب مصر فى أمم أفريقيا

مشوار منتخب مصر إلى نهائى بطولة أمم أفريقيا لن يكون مفروشًا بالورود، إذ من المنتظر أن يواجه العديد من المنافسات القوية مع أبرز منتخبات القارة السمراء فى رحلة البحث عن اللقب القارى الثامن فى تاريخ الكرة المصرية.

يبدأ منتخب مصر مرحلة المجموعة فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى، ثم الصدام مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية، على أن ينهي مباريات في المجموعة أمام الرأس الأخضر.

حال تأهل منتخب مصر متصدرًا المجموعة الثانية سيضرب موعدًا مع صاحب المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة، أما حال التأهل كوصيف المجموعة سيلتقي الفراعنة مع ثاني المجموعة السادسة، بينما فى حال التأهل كأفضل ثوالث سيكون المنتخب الوطني على موعد مع متصدر ترتيب المجموعة الثالثة أو الرابعة.

وتنص لوائح بطولة أمم أفريقيا على تأهل أول وثان كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث إلى دور الـ16 بالبطولة الأفريقية، على أن تقام المباريات بعد مرحلة المجموعات بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.