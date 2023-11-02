شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيستضيف ليفربول الفائز بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم تسع مرات، وست هام يونايتد في دور الثمانية بعدما أطاح ببورنموث وأقصى وست هام منافسه أرسنال من دور الـ16.

وأوقعت قرعة دور الثمانية أيضاً نيوكاسل يونايتد، الذي أخرج حامل اللقب مانشستر يونايتد من البطولة، في مواجهة تشيلسي بينما سيلعب إيفرتون مع فولهام.

ومن المؤكد أن يكون هناك ممثل من رابطة الأندية الإنجليزية في قبل النهائي، حيث يلتقي بورت فايل المنافس بدوري الدرجة الثالثة مع ميدلسبره المنتمي للدرجة الثانية.

وستقام مواجهات دور الثمانية في الأسبوع الذي يبدأ يوم 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وفي ما يلي قرعة دور الثمانية:

إيفرتون ضد فولهام.

تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد.

بورت فايل ضد ميدلسبره.

ليفربول ضد وست هام يونايتد.