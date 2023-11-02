شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب سابق لسان جيرمان: هالاند أحق بالكرة الذهبية من ميسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

وصف لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق جيروم روثن فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية مؤخراً بـ«المشين» وأن نجم مانشستر سيتي النرويجي ايرلينغ هالاند كان أحق منه بالتكريم، وقال الفرنسي الدولي السابق: «إنه أمر مشين لأنه مشين، بالنسبة لي هالاند يستحق الكرة الذهبية لأنه منذ أغسطس 2022 إلى يونيو 2023 أثبت استحقاقه لها بحصد ثلاثية مع فريقه ناهيك عن الجوائز الشخصية وميسي ماذا فعل ؟ فاز بكأس العالم فقط لكنهم منحوها لميسي لأن هالاند نرويجي. في باريس سان جيرمان لم يكن ميسي أفضل لاعب بالفريق وهذا محير لأن من المفترض أن الكرة الذهبية تذهب لأفضل لاعب في فريقه».

وتابع روثن هجومه على اللجنة المنظمة للجائزة: «عليكم أن تتوقفوا عن الهذيان، ميسي فاز بكرتين ذهبيتين في الـ4 سنوات الأخيرة. أخبروني أنه يجب منح المصداقية لهذه الجائزة لكن ما الذي تبقى من مصداقيتها ؟».

في المقابل، كشف أحد المؤثرين الذين حضروا حفل الجائزة في العاصمة باريس عن تركيزه كاميرا هاتفه على وجه هالاند عندما كان جالساً وظل المؤثر يهتف «هالاند، هالاند»، لكن المهاجم شعر بالانزعاج من تصرفه وطلب منه التوقف.

وحافظ هالاند على رباطة جأشه وهو يرى الكرة الذهبية تذهب لميسي وقال بعد تلقيه جائزة غيرد مولر لأفضل هداف: «أريد التقدم بالشكر لمانشستر سيتي، لكل من في النادي وأتقدم بالشكر أيضاً لعائلتي وجميع من حولي الذين أوصلوني لما أنا عليه الآن».

وشوهد النجم النرويجي مساء الثلاثاء وهو يستمتع برحلة تسوق في باريس برفقة خطيبته ايزابيل ثم تناولا العشاء في مطعم «أفنيو» على بعد مسافة قصيرة من قوس النصر.