شكرا لقرائتكم خبر عن لؤي صلاح يحصل على 175 مليون دينار عراقي من نادي أربيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

حصل لؤي صلاح، مدرب فريق الكهرباء العراقي الأول لكرة القدم، على جزء من مستحقاته المالية تبلغ 175 مليون دينار عراقي التي كانت بذمة إدارة أربيل الذي مثل فريقها الكروي في المواسم السابقة.

وقالت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان: إنها «قررت خصم نسبة 30% من عقد اللاعب لؤي صلاح، وكذلك خصم 25% من عقد اللاعب ذاته في موسم آخر».

وأضافت، أنها «قررت أيضاً إلزام نادي أربيل بدفع مبلغ قدره 162 مليوناً و500 ألف دينار عراقي، على أن يخصم منها مبلغ مستلم من قبل اللاعب قدره 15 مليون دينار عراقي حسب إقرار المدعي أمام لجنة شؤون اللاعبين».

وتابعت: قررت اللجنة أيضاً، إلزام نادي أربيل بدفع مبلغ قدره 28 مليوناً و437 ألفاً و500 دينار عراقي.

وختمت: «لكل ما تقدم يلزم نادي أربيل بدفع مبلغ قدره 175 مليوناً و937 ديناراً إلى اللاعب لؤي صلاح حسن عن قيمة العقد الموقع بين الطرفين».