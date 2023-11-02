شكرا لقرائتكم خبر عن هل يلعب سواريز إلى جانب ميسي؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشف تقرير عن توصل النجم الأوروغوياني لويس سواريز لاتفاق مبدئي مع نادي إنتر ميامي الأمريكي يمهد لانتقاله إليه الشهر المقبل، ليلعب مجدداً مع زملائه في برشلونة ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

وعلم سواريز، مهاجم ليفربول وأياكس السابق، باتصال إدارة إنتر ميامي بناديه جريميو البرازيلي في يونيو الماضي وتم تبادل رسائل إيميل بين الناديين، وطلب جريميو أن يكون العقد لعام واحد مع خيار التمديد. ومن المتوقع أن يقوم سواريز (36 عاماً) بزيارة ميامي الشهر المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق وعزز إنتر ميامي التقارير بتسريح مهاجمه جوزيف مارتينيز ليتيح المجال لسواريز.

ويواصل سواريز هز الشباك رغم وجود تعقيدات في ركبته وسجل 17 هدفاً في 37 مباراة مع النادي البرازيلي، وعلق رئيس النادي ألبرتو غويرا: «الكثير من الأمور يمكن أن تحدث من هنا لنهاية العام، نركز على التأهل لبطولة ليبرتادوريس. إن حانت فرصة وفي التوقيت المناسب سنفاوض ونتحدث مع سواريز. بالتأكيد نريد بقاءه معنا لكن مما أعرفه سيرحل عنا قبل نهاية السنة».

ورغم قرب رحيله إلا أن سواريز عبر عن امتنانه للنادي والمشجعين وقال: «أنا ملتزم بالنادي وسأحاول اللعب بأكبر عدد من المباريات وهذه هي طريقتي في تقديم الشكر على جهودهم. مرت أيام قال لي فيها ريناتو لا تذهب للتمرينات واحصل على راحة لكنني ذهبت لالتزامي الكامل بالنادي».

انضمام سواريز لإنتر ميامي سيحقق رغبة عائلة ميسي بالاجتماع مجدداً مع عائلة سواريز التي ترتبط معها بصداقة متينة وأعمال تجارية أيضاً، إذ لا تزال صوفيا زوجة سواريز شريكة في متجر أحذية مع أنتونيللا زوجة ميسي.