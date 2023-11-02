شكرا لقرائتكم خبر عن دي بروين يقترب من العودة لمانشستر سيتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

شبه النجم البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي بطل الثلاثية والسوبر الأوروبي، حالة الشد العضلي التي أجبرته على الجراحة بـ«منشفة مطبخ مبللة».

وقال البلجيكي (32 عاماً): «سأخضع لفحص أشعة مهم جداً الأسبوع المقبل ثم سنعرف كيفية تعافي الإصابة، كل شيء يسير وفق الجدول وأشعر فعلاً بأنني أتحسن. من الضروري جداً أن أتعافى 100 في المئة لأنه كان هناك الكثير من التصدعات وهذه الأوتار يمكن أن تتمزق في أي وقت. كانت كما نقول على الورق مثل منشفة مطبخ مبللة. في النهاية، خضعت لصيانة بعد 700 مباراة في مسيرتي كما هي حال السيارة عندما تحتاج لصيانة».

وخرج دي بروين مصاباً أمام إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا، ويعتقد أن التوتر بسبب النهائي ضاعف المشكلة وقال: «تعرضت لضغوط كبيرة في ذلك النهائي وبسبب هذه التحركات اتسع حجم التصدع لكن كان النهائي يستحق».