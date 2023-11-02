شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان في افتتاح الجولة الثالثة من دوري نجوم العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تنطلق، الخميس، منافسات الجولة الثالثة من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة مباراتين فقط، حيث يلتقي فريق القوة الجوية الذي يحتل المركز الثاني مع ضيفه فريق نوروز على ملعب «الكوت الأولمبي» في محافظة واسط، وهي مباراة غاية في الأهمية للقوة الجوية، حيث يرغب في تحقيق الفوز حتى يعتلي الصدارة، لاسيما أن الفريق يشهد حالة من التصاعد الكبير في مستواه مع ارتفاع كبير في طموحات لاعبيه وجمهوره، وكذلك طاقمه التدريبي.

ويسعى فريق نوروز الذي حقق نتيجة مميزة جداً في الجولة الأولى عندما تغلب على الزوراء 2 -0 على ملعبه، إلى تحقيق الفوز وتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام فريق دهوك بهدف يتيم.

ويتقابل في المباراة الثانية فريق الزوراء على ملعبه في العاصمة بغداد مع ضيفه وصيف المتصدر فريق القاسم في مباراة صعبة جداً على الفريقين.

الزوراء الذي يقبع الآن بالمركز 18، وهو يعيش وضعاً غريباً عليه وعلى جمهوره يحاول جاهداً تحقيق الفوز من أجل القفز إلى وسط القائمة على أقل تقدير، بينما القاسم الذي حقق فوزين متتاليين في الجولتين الماضيتين، فإنه يحاول التأكيد أن ما حققه لم يكن مفاجأة أو مجرد فورة، بل هو واقع مستواه المتصاعد.

الزوراء سيدخل المباراة وهو يعاني غياب ثلاثي خط الدفاع، وهم أحمد عبد وحسام كاظم، وحسين فلاح، بسبب الإصابة، الأمر الذي سيجعل طاقمه التدريبي الذي يقوده المصري حسام البدري يعاني كثيراً في سبيل إيجاد البدائل لهؤلاء اللاعبين.