شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحرق دفاتر الطلبة في دوري نجوم العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تمكن فريق النفط من تحقيق فوز مهم جداً على ضيفه فريق الطلبة 2-1، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب «أمانة بغداد» في العاصمة بغداد، في ختام الجولة الثانية من دوري نجوم العراق.

النتيجة كانت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تمكن فريق الطلبة من تهديد مرمى حارس النفط علي ياسين مرات عدة، وكاد لاعبوه أن يسجلوا أكثر من هدف، إلا أن محاولاتهم كانت تهدر بسبب التسرع تارة، ونتيجة لتألق حارس مرمى النفط، بينما لعب النفط بطريقة دفاعية منظمة مع اعتماده على الهجمات المرتدة التي تمكن من خلالها وبرغم قلتها من تسجيل هدفين أحرق بهما دفاتر الطلبة.

سجل هدفي النفط المحترف سامسون دير أوكيكو افولابي في الدقيقتين 28 و72، بينما سجل هدف الطلبة الوحيد اللاعب حسين عبد الله لاوندي في الدقيقة 64.

وبهذه النتيجة، رفع النفط رصيده إلى 4 نقاط بالمركز السادس، فيما تراجع الطلبة إلى المركز السابع بعد أن توقف رصيده عند 3 نقاط.

وبعد نهاية المباراة قام قسم من جمهور الطلبة بتوجيه اللوم القاسي إلى المدرب أحمد خلف وتحميله مسؤولية الخسارة، حيث غادر الأخير الملعب ولم يقم بالإجابة عن هجوم الجمهور عليه. بينما كانت الفرحة واضحة على لاعبي النفط وطاقمهم التدريبي الذي يقوده المدرب باسم قاسم.