شكرا لقرائتكم خبر عن «طوق حماية للعنق» في مباريات هوكي الجليد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

فرض نادي بطرسبورغ بينجينزلهوكي الجليد، الفريق السابق للاعب آدم جونسن، على لاعبيه الناشئين ارتداء «طوق عنق» فوراً لحمايتهم من التعرض للذبح بشفرة زلاجات خصومهم كما حصل مع جونسن الذي لقي حتفه بسبب شفرة زلاجة لاعب الخصم.

وهزت الحادثة المأساوية عالم هوكي الجليد بالكامل ودفع الأندية الأمريكية لاتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية لمنع تكرارها مستقبلاً.

ولعب جونسن 13 مباراة لبطربسورغ على فترتين موسم 2018-2019 و2019-2020 ووقف لاعبو الفريق دقيقة صمت حداداً على روحه قبل مباراته أمام ضيفه أناهيم داكس.

وقال مدرب بطرسبورغ مايك سوليفان: «نحاول التحدث مع لاعبينا بخصوص معدات حماية في المناطق الخطِرة مثل العنق والمعصم. الإدارة والطاقم التدريبي يشدد على ضرورة ارتداء طوق العنق في فئة الناشئين، لأننا لا نملك الحق في فرضه على فريق الكبار. نحث اتحاد اللعبة على تعميم استخدام طوق الحماية كي نخرج بشيء إيجابي من هذه الحادثة الفظيعة».

وأعلنت رابطة هوكي الجليد بالقسم الغربي الأربعاء دخول «طوق العنق» حيز التطبيق الإجباري من الجمعة، وقال المدير التنفيذي لرابطة اللاعبين مارتي والش: «سندرس كل شيء وسنواصل البحث، ربما يرى اللاعبون فيه تغييراً مزعجاً، لكنه لحمايتهم».

الحادثة دقت جرس الإنذار لدى هوكي جليد بريطانيا ودفع اتحاد اللعبة لتعميم «طوق العنق» على اللاعبين بدءاً من الأول من يناير 2024، وقال تي جاي أوشي من نادي واشنطن كابيتالز والذي يملك أسهماً في الشركة المصنعة للطوق إن الكمية نفذت والعمل يجري على قدم وساق لإنتاج المزيد.