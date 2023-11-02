جدول مباريات اليوم الخميس 2 نوفمبر والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الخميس الموافق 2 نوفمبر 2023 إقامة العديد من المباريات على مستوى الكرة الأوروبية، حيث تقام مواجهات في بطولتي كأس إيطاليا وكأس ملك إسبانيا، بجانب الدوري القطري والإماراتي.

حيث يشهد تنطلق اليوم مباراتان في ختام منافسات الدور الثاني من بطولة كأس إيطاليا، وهما ساسولو أمام سبيزيا وكذلك تورينو ضد فروسينوني.

مواعيد مباريات كأس إيطاليا اليوم

ساسولو ضد سبيزيا، وتنطلق الساعة 07:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة AD SPORTS Premium 1.

تورينو أمام فروسينوني، وتنطلق الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا اليوم

أروسا أمام غرناطة، وتنطلق الساعة 08:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

شيكلانا ضد فياريال، وتنطلق الساعة 08:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

لو جرونييس ضد فالنسيا، وتنطلق الساعة 09:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ديبورتيفو مورسيا أمام ديبورتيفو ألافيس، وتنطلق الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مواعيد مباريات الدوري القطري

السد X المرخية – 4.30 مساء

معيذر X أم صلال – 4.30 مساء

الدحيل X الريان – 6.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

الجزيرة X الشارقة – 2.45 مساء

الوصل X العين – 5.30 مساء