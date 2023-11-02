جدول مباريات الأهلي في نوفمبر.. صدام إفريقي مرتقب

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الكثير من المباريات الهامة والقوية خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث سيخوض خلال هذا الشهر 4 مباريات، البداية كانت بصدامه مع صن داونز أمس الأربعاء.

وإفتتح الأهلي مبارياته في شهر نوفمبر بمواجهة فريق صن داونز أمس الأربعاء، في اللقاء الذي إنتهي بالتعادل السلبي.

كما يستعد الأهلي لخوض 3 مباريات متبقية، سيكون ضمنهما مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، في رحلته للبحث عن الحفاظ علي لقب البطولة المتوج بها في نسختها الأخيرة.

ونعرض مباريات الأهلي المتبقية في شهر نوفمبر كالتالي:

مباراة المقاولون العرب ضد الاهلي

يعود المارد الأحمر إلى مواجهات الدوري المصري الممتاز بمواجهة المقاولون العرب في تمام السابعة مساءً يوم 4 نوفمبر.

مباراة الاهلي ضد ميدياما

يلتقي الفريقين يوم 24 نوفمبر ضمن منافسات دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة سموحة ضد الاهلي

يختتم المارد الأحمر مواجهات شهر نوفمبر بلقاء سموحة يوم 28 نوفمبر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

يُذكر أن هناك 3 جولات تأجلت للنادي الأهلي وهي مباريات الجولة الثالثة والرابعة والخامسة للأهلي بسبب مشاركته في دوري السوبر الإفريقي، ضد كل من سيراميكا كليوباترا والجونة وبلدية المحلة على الترتيب.