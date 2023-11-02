الزمالك يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة زد

محمد اسماعيل - القاهرة - يدخل الفريق الأول لنادي الزمالك معسكرا مغلقا اليوم الخميس، بأحد الفنادق الكبرى، استعدادا لمواجهة زد في بطولة الدوري المصري.

وتنطلق مباراة الزمالك وزد، غدا الجمعة على استاد القاهرة الدولي، في السابعة مساء، بالجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يعلن الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للفريق، قائمة اللاعبين المختارة للقاء، عقب انتهاء المران الختامي اليوم.

جدير بالذكر أن الزمالك تعرض للخسارة في الجولة الماضية للدوري المصري الممتاز، على يد إنبي بهدفين مقابل هدف.