شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُعيد حساباته فى تدعيمات الفريق خلال انتقالات الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إستقر الجهاز الفني للأهلي ومسئولو النادي على إعادة الحسابات بشأن صفقات الفريق في إنتقالات يناير الشتوية في يناير المقبل ، ورغم أن النية كانت تتجه في البداية لضم ظهير فقط إلا أن المباريات التي خاضها المارد الأحمر الموسم الجاري محلياً وأفريقياً كشفت عن حاجة الفريق لتدعيمات أكثر وفي مراكز أخرى بحسب الأنباء الواردة من القلعة الحمراء.

وفى هذا الشأن، كشف مصدر فى النادى الأهلى عن إتجاه قوى بدأ يُطالب بضرورة إجراء تدعيمات في مراكز الهجوم والدفاع والظهير الأيسر بشكل مبدئي.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو الأهلي جلسة خاصة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل حسم هذه الأمور لاسيما وأن هناك لاعبين أخرين معروضين على النادي يلعبون في مراكز أخرى يأتي في مقدمتهم ، عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر الذي يُجيد اللعب في مركز الجناح والظهير الأيمن وأبدى رغبته في اللعب للقلعة الحمراء .

ولا يُمانع الأهلي في إتمام التعاقد معه حال إتمام الصفقة مجاناً دون أن تتحمّل الخزينة الحمراء أي أعباء مالية خاصة وأن عقد اللاعب مع مودرن فيوتشر ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادً في يناير المقبل دون الرجوع لإدارة مودرن فيوتشر ، ورغم أن إدارة الأهلي لم تكن ترغب في ضم اللاعب في البداية بإعتبار أن الفريق لا يحتاج تدعيم في مركزي الجناح والظهير الأيمن إلا أن مسئولو القلعة الحمراء فتحوا خطوط إتصالات مؤخراً مع اللاعب للتعاقد معه بسبب رغبة الأخير حيث فضّل الأهلي عن العروض الأخرى من الدوري المصري كما إن الصفقة لن تُكلّف النادي اي مقابل مالي.