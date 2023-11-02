شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد دورى المحترفين.. 7 انتصارات و3 تعادلات فى الجولة السادسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار عن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دورى المحترفين مساء الأربعاء، بمواجهة طنطا مع بروكسى التى انتهت بفوز أبناء السيد البدوى برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما على استاد طنطا.

7 انتصارات و3 تعادلات

وشهدت الجولة السادسة 7 انتصارات و3 تعادلات خلال الـ10 مباريات التى لعبت، حيث فاز أسوان على غزل المحلة، وبترول أسيوط على جمهورية شبين، وراية على بتروجت، وأبوقير للأسمدة على السكة الحديد، ولافيينا على دكرنس، ووادى دجلة على النصر للتعدين وأخيرا طنطا على بروكسى، فيما حسم التعادل مواجهات مكادى مع الاتصالات، المقاصة مع النجوم، والقناة مع حرس الحدود.

أكبر النتائج

وجاءت أكبر النتائج فى هذه الجولة فى مباراة طنطا وبروكسى التى انتهت بفوز أصحاب الأرض برباعية نظيفة، فيما يأتى فى الوصافة مباراتى لافيينا مع دكرنس، ووادى دجلة مع النصر للتعدين، بفوز الاول بثلاثية نظيفة.

نتائج مباريات الجولة السادسة من دورى المحترفين..

أسوان 2 / 0 غزل المحلة

مكادى 1/ 1 الاتصالات

بترول أسيوط 2/ 0 جمهورية شبين

المقاصة 1/ 1 النجوم

أبو قير للأسمدة 1 / 0 السكة الحديد

راية 1/ 0 بتروجت

القناة 1/ 1 حرس الحدود

لافيينا 3 / 0 دكرنس

وادى دجلة 3/ 0 النصر للتعدين

طنطا 4/ 0 بروكسى