شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سليم يخضع لجراحة كسر عظمة الترقوة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري المغربي رضا سليم لاعب الأهلي عملية جراحة تثبيت عظمة الترقوة بعد تعرضه للإصابة بكسر في عظمة الترقوة بعد 5 دقائق من مشاركته بديلا في مباراة فريقه ضد صن داونز أمس في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

تأكد غياب المغربي رضا سليم لاعب الأهلي عن فريقه لمدة ثلاثة أشهر بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب إصابته بكسر في عظمة الترقوة، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه ضد ضد صن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وأجرى المغربي رضا سليم، لاعب الأهلين فحصا طبيا وأشعة مقطعية على الكتف من قبل الدكتور أشرف أستاذ جراحة العظام بطب قصر العيني، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه ضد صن داونز، في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، أثبتت تعرضه لكسر في عظمة الترقوة.

وأكدت الأشعة التي خضع لها رضا سليم تعرضه لكسر في 3 أجزاء بعظمة الترقوة وحاجته لإجراء عملية جراحية لتثبيت عظمة الترقوة خلال الأيام القادمة، ويغيب لفترة عن فريقه لحين التعافي من الإصابة.