شكرا لقرائتكم خبر عن على أبو جريشة يبدأ المفاوضات مع خماسى الإسماعيلى لتجديد عقودهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، الصلاحيات الكاملة لعلى أبو جريشة رئيس قطاع الكرة بقلعة الدراويش لبدء التفاوض مع خماسى الفريق لتجديد عقودهم.

وينتهى عقود خماسى الإسماعيلى محمد فوزى، محمد مخلوف، عصام صبحى، محمد هاشم، محمد دسوقى مع الفريق بنهاية الموسم الحالى، ويحق لهم التوقيع لأى نادٍ فى شهر يناير المقبل دون الرجوع لإدارة الإسماعيلى.

ووضع على أبو جريشة شرطين لتجديد عقود هؤلاء اللاعبين، وهما التوقيع لمدة 3 مواسم مقبلة، والشرط الثانى هو التجديد مقابل لا يتخطى الـ 3 ملايين يورو فى الموسم خالص الضرائب.

ومن المتوقع أن يبدأ على أبو جريشة الجلوس مع اللاعبين كل لاعب على حد من أجل فتح باب التفاوض وإنهاء هذه الأمور قبل شهر يناير المقبل، بعدما منح إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى الضوء الأخضر لتجديد عقود الخماسى لحاجة الفريق لخدماتهم.