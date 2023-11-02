شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الرياضي للإنتر يتهم لوكاكو بـ«قلة الاحترام» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

اتهم بييرو أوسيو المدير الرياضي لنادي إنتر ميلان الإيطالي مهاجم الفريق السابق الباجيكي روملو لوكاكو، المنتقل لروما في الصيف بعقد إعارة من تشيلسي بـ«قلة الاحترام».

وأمضى لوكاكو الموسم الماضي معاراً لدى «الأفاعي»، ناديه السابق، ودارت شائعات عن تحويل الإعارة لعقد دائم في الصيف، لكن عروض الإنتر المتتالية لم ترق للمبلغ الذي يريده تشيلسي مقابل البيع وفيما كانت المفاوضات مستمرة فتح لوكاكو مفاوضات مع يوفنتوس ما دفع الإنتر للتوقف عن محاولة شرائه وانتهت الحال بالمهاجم في روما مع مدربه السابق جوزيه مورينيو.

ولم يكن مشجعو الإنتر في مزاج جيد للاحتفاء بأول زيارة للوكاكو لملعب سان سيرو الأحد الماضي وأمطروه بالصافرات وقال أوسيو عند سؤاله عن لوكاكو: «أفضل عدم التحدث عن لاعب في ناد آخر وأقول إنني أفضل التفكير في الحاضر والمستقبل ولوكاكو جزء من الماضي. معه فزنا بالإسكوديتو وخسرنا نهائيين وجلب لنا فوزاً مهماً ثم ماذا حدث؟ أفضل عدم الخوض في هذا. أقول مجملاً إنه كان يجب أن يكون لطف واحترام، كانت هناك أمور تجري في الخفاء، لكن في نقطة ما انتهت تلك الظروف. هناك اتفاقات لا تختم بخير، لكن إن وجد الاحترام فلا مشكلة في خاتمتها بينما في المقابل إن أخفى شخص ما أو بعث رسائل رد عبر آخرين يعتقد المرء بضرورة طي الصفحة. بالنسبة لي أغلق هذا الفصل منذ 8 يوليو ولا يوجد مكان للندم. المكالمة المشهورة مع لوكاكو؟ كانت شيئاً محسوماً وليس مميزاً. قلت له ما أعتقده ثم بعدها لم أستطع التواصل معه لفترة».