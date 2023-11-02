شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل لقاء الأهلى والصيد فى انطلاق دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
يأتى تأجيل لقاء الأهلى مع الصيد فى المجموعة الأولى، بسبب ارتباط لاعبى الصيد بالانضمام لمنتخب الشاطئية للاستعداد لبطولة العالم بتايلاند .
وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من، أصحاب الجياد مع الاتحاد السكندرى و وادى دجلة مع مسيحية إسكندرية و دلفى مع الشمس و الزمالك مع المقاولون و هليوبوليس مع سبورتنج و الزهور مع الطيران و 6 أكتوبر مع سموحة.
فيما تقام الجولة الثانية يوم الاثنين المقبل، بلقاءات بين كلا من ، المقاولون العرب مع سموحة و الزمالك مع هليوبوليس و الطيران مع 6 أكتوبر وسبورتنج مع الزهور، والأهلى مع أصحاب الجياد والواى مع دلفى والاتحاد مع نادى دجلة.
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