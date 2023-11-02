اخبار الرياضه

تأجيل لقاء الأهلى والصيد فى انطلاق دورى سيدات الطائرة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل لقاء الأهلى والصيد فى انطلاق دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأجلت مباراة الأهلي أمام الصيد و التى كان محددا لها غدا الجمعة فى إنطلاق  منافسات الجولة الأولى بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.

 

يأتى تأجيل لقاء الأهلى مع الصيد فى المجموعة الأولى، بسبب ارتباط لاعبى الصيد بالانضمام لمنتخب الشاطئية للاستعداد لبطولة العالم بتايلاند .

 

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من، أصحاب الجياد مع الاتحاد السكندرى و وادى دجلة مع مسيحية إسكندرية و دلفى مع الشمس و الزمالك مع المقاولون و هليوبوليس مع سبورتنج و الزهور مع الطيران و 6 أكتوبر مع سموحة. 

 

فيما تقام الجولة الثانية يوم الاثنين المقبل، بلقاءات بين كلا من ، المقاولون العرب مع سموحة و الزمالك مع هليوبوليس و الطيران مع 6 أكتوبر وسبورتنج مع الزهور، والأهلى مع أصحاب الجياد والواى مع دلفى والاتحاد مع نادى دجلة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements