شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل لقاء الأهلى والصيد فى انطلاق دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأجلت مباراة الأهلي أمام الصيد و التى كان محددا لها غدا الجمعة فى إنطلاق منافسات الجولة الأولى بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.

يأتى تأجيل لقاء الأهلى مع الصيد فى المجموعة الأولى، بسبب ارتباط لاعبى الصيد بالانضمام لمنتخب الشاطئية للاستعداد لبطولة العالم بتايلاند .

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من، أصحاب الجياد مع الاتحاد السكندرى و وادى دجلة مع مسيحية إسكندرية و دلفى مع الشمس و الزمالك مع المقاولون و هليوبوليس مع سبورتنج و الزهور مع الطيران و 6 أكتوبر مع سموحة.

فيما تقام الجولة الثانية يوم الاثنين المقبل، بلقاءات بين كلا من ، المقاولون العرب مع سموحة و الزمالك مع هليوبوليس و الطيران مع 6 أكتوبر وسبورتنج مع الزهور، والأهلى مع أصحاب الجياد والواى مع دلفى والاتحاد مع نادى دجلة.