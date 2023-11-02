شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يدرس إعادة باسم مرسى لهجوم الإسماعيلى أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، اللعب بمهاجم صريح في المباريات المقبلة والتي يبدأها بمواجهة طلائع الجيش الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة دورى Nile.

ويفكر إيهاب جلال في إعادة باسم مرسى للتشكيل الأساسى أمام طلائع الجيش، واللعب بمهاجم صريح بعدما فشل الفريق في التسجيل في المباراتين الماضيتين أمام فاركو والتي خسرها الفريق بهدف نظيف، ومواجهة الداخلية والتي انتهت بالتعادل السلبى.

ويعول مدرب الإسماعيلى على خبرات باسم مرسى للوصول إلى شباك المنافسين من أجل إعادة الفريق لسكة الانتصارات التي لم يتذوقها الفريق هذا الموسم إلا في مباراة الاتحاد السكندرى.

وكما يدرس إيهاب جلال في إعادة ياو أنور إلى مركز الجناح ومنح باسم مرسى الفرصة في المواجهات المقبلة، والاستفادة من سرعات ياو أنور على الأجناب.

وعلى جانب آخر، يواصل فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، تدريباته اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة السادسة من دورى nile.

ويعكف إيهاب جلال على تصحيح الأخطاء التي وقع الفريق فيها أمام الداخلية وإهدار الفرص، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبى في الجولة الماضية وإهدار الفريق لنقطتين في مشوار البطولة.

وطالب إيهاب جلال اللاعبين بضرورة القتال على تجميع النقاط في الدور الأول وعدم التفريط في أي نقطة، من أجل تحسين وضع الفريق في جدول الترتيب.