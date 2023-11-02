شكرا لقرائتكم خبر عن 53 مليون جنيه تنعش خزينة الأهلي رغم وداع الدوري الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتعش خزينة النادي الأهلى بمبلغ مليون و700 ألف دولار، قيمة مكافأة الصعود إلى نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، والذي ودعه الفريق الأحمر عقب الخسارة من صن داونز بهدف نظيف في مجموع مباراتي نصف نهائي البطولة القارية.

وتصل قيمة المكافأة التي يحصل عليها الأهلي قرابة 53 مليون جنيه مصري وفقا لسعر الدولار في البنك المركزي.

وحسبما تنص لوائح الكاف والمنظمة لبطولة الدوري الإفريقي يحصل الفريق المتأهل إلى نصف النهائي على مبلغ 1.7 مليون دولار، بينما يحصل المتأهل للمباراة النهائية على 3 ملايين دولار.

وفي حال لو كان الأهلي قد نجح في حسم الصعود للمباراة النهائية، كان سيتنافس على جائزة 4 ملايين دولار وهي التي يحصل عليها بطل المسابقة، وفي حال خسارته كان سيضمن الحصول على 3 ملايين دولار.

وهكذا خسر الأهلي 1.3 مليون دولار، نتيجة عدم تأهله إلى نهائي الدوري الأفريقي، ما يعادل 40 مليون جنيه مصري.