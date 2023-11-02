شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز مستحقات أوسوريو والصرف خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف مسئولو نادى الزمالك في الوقت الحالي، على تجهيز مستحقات الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة، لصرفها خلال الأيام القليلة المقبلة، وغلق هذا الملف بشكل نهائي بعد مطالبة المدرب بالحصول على مستحقاته.

وتولى مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب قيادة القلعة البيضاء بعد الانتخابات التي أجريت يوم 20 أكتوبر الماضى، وبعد استلام المسئولية فوجئ المجلس بمطالبة أوسوريو بمستحقاته المتأخرة البالغة قرابة راتب 3 شهور، لعدم حصوله عليها.

ويجهز مجلس الزمالك في الوقت الحالي مستحقات المدرب الكولومبي لصرفها في القريب العاجل وإنهاء هذا الملف حتى يتمكن المدرب من التركيز بشكل كامل مع الفريق وعدم التفكير في ملف مستحقاته نهائيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة زد غدا الجمعة، فى استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة دورى Nile .

ورفضت إدارة الزمالك اتخاذ أي قرار بشأن أوسوريو بعد الخسارة من إنبى في المباراة الماضية بنتيجة 2-1، واستقرت على عقد جلسة مع المدرب والجهاز الفني للوقوف على طلباته وتحديد المعوقات التي تعرقل سير العمل بشكل سليم، كما يرغبان فى الوقوف على الأسباب التي أدت للخسارة من إنبى وفقدان ثلاث نقاط غالية، لاسيما أن الفريق حقق فوزًا عريضًا على سموحة في المباراة التي سبقتها بنتيجة 5-1.