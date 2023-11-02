شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يوافق على طلب رئيس اتحاد المكفوفين بزيادة معاش اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على المذكرة المقدمة من الدكتور أحمد عوين رئيس الاتحاد المصرى للمكفوفين بزيادة قيمة المعاش الشهرى الذى يحصل عليه اللاعبين البارالمبين الحاصلين على ميداليات خلال الدورات البارالمبية السابقة. وجه وزير الرياضة قطاع الأداء الرياضى بالوزارة بزيادة المعاش الشهرى للاعبين القدامى بدءا من شهر نوفمبر الحالى بنسبة 50 % متوسط من أجل مواكبة أوضاع الحياة الحالية وفى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية. كان رئيس اتحاد المكفوفين قد تقدم بمذكرة رسمية لوزير الرياضة لطلب مضاعفة المعاش الشهرى للاعبين القدامى خاصة أنهم يتعرضوا لظروف صعبة منذ فترة طويلة. كان وزير الشباب والرياضة قد أعلن زيادة مكافآت الرياضيين فى البطولات القارية والعالمية والأولمبية فى مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

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