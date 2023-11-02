شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول دورى المحترفين بعد انتهاء الجولة السادسة.. لافيينا متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق لافيينا بقيادة أحمد عيد عبد الملك، صدارة ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 13 نقطة، متفوقا على بتروجت بقيادة سيد عيد صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة، بعد مرور 6 جولات من المسابقة.

ترتيب جدول دورى المحترفين بعد انتهاء الجولة السادسة..

1 لافيينا 13 نقطة

2 بتروجت 12 نقطة

3 القناة 11 نقطة

4 غزل المحلة 11 نقطة

5 وادى دجلة 10 نقاط

6 حرس الحدود 10 نقا

7 أبو قير للأسمدة 10 نقاط

8 بترول أسيوط 9 نقاط

9 طنطا 8 نقاط

10 راية 8 نقاط

11 بروكسى 8 نقاط

12 الاتصالات 7 نقاط

13 أسوان 7 نقاط

14 السكة الحديد 7 نقاط

15 دكرنس 7 نقاط

16 مكادى 6 نقاط

17 النجوم 5 نقاط

18 جمهورية شبين 4 نقاط

19 النصر للتعدين 4 نقاط

20 مصر المقاصة 3 نقاط

وشهدت الجولة السادسة 7 انتصارات و3 تعادلات خلال الـ10 مباريات التى لعبت، حيث فاز أسوان على غزل المحلة، وبترول أسيوط على جمهورية شبين، وراية على بتروجت، وأبوقير للأسمدة على السكة الحديد، ولافيينا على دكرنس، ووادى دجلة على النصر للتعدين وأخيرا طنطا على بروكسى، فيما حسم التعادل مواجهات مكادى مع الاتصالات، المقاصة مع النجوم، والقناة مع حرس الحدود.

وجاءت أكبر النتائج فى هذه الجولة فى مباراة طنطا وبروكسى التى انتهت بفوز أصحاب الأرض برباعية نظيفة، فيما يأتى فى الوصافة مباراتى لافيينا مع دكرنس، ووادى دجلة مع النصر للتعدين، بفوز الاول بثلاثية نظيفة.

نتائج مباريات الجولة السادسة من دورى المحترفين..

أسوان 2 / 0 غزل المحلة

مكادى 1/ 1 الاتصالات

بترول أسيوط 2/ 0 جمهورية شبين

المقاصة 1/ 1 النجوم

أبو قير للأسمدة 1 / 0 السكة الحديد

راية 1/ 0 بتروجت

القناة 1/ 1 حرس الحدود

لافيينا 3 / 0 دكرنس

وادى دجلة 3/ 0 النصر للتعدين

طنطا 4/ 0 بروكسى