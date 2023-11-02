كأس ألمانيا: دورتموند إلى ثمن النهائي والمغربي عدلي يعبر بليفركوزن

الرياص - اسماء السيد - دورتموند (ألمانيا): تأهل بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن إلى الدور الـ16 من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم إثر فوزهما على هوفنهايم 1 0 وساندهاوسن من الدرجة الثالثة 5 2 تواليًا الأربعاء.

وقبل مواجهته المرتقبة مع بايرن ميونيخ السبت في الدوري، والأخرى المصيرية أمام نيوكاسل الإنكليزي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل، أجرى مدرب دورتموند إدين ترزيتش ستة تغييرات على التشكيلة الاساسية.

وسجّل ماركو رويس هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 43.

ومنح ترزيتش مشاركة أساسية للثنائي الشاب الانكليزي جايمي بينو غيتينز ويوسوفا موكوكو اللذين أعطيا زخماً لتشكيلة الفريق في الهجوم.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب المخضرم رويس اثر تمريرة من بينو غيتينز الذي راوغ المدافعين في قلب منطقة الجزاء على الجهة اليسرى ثمّ مرر الى رويس الذي تابعها بلمسة واحدة داخل الشباك (43).

وشهدت المباراة طرد لاعب هوفنهايم التركي أوزان كابلاك في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

عروض جيدة لليفركوزن

من جهة أخرى، واصل باير ليفركوزن متصدر الدوري هذا الموسم عروضه الجيدة وحقّق فوزًا سهلًا على حساب ساندهاوسن من الدرجة الثالثة 5 2.

وسجّل ليفركوزن ثلاثة اهداف في آخر 15 دقيقة من المباراة من بينها هدفان للاعب الجناح المغربي أمين عدلي في الوقت القاتل.

وسجّل اهداف ليفركوزن كل من الارجنتيني إزيكييل بالاسيوس (21 من ركلة جزاء)، جوناثان تاه (54)، التشيكي أدام هلوسيك (55) وعدلي (88 و90+2).

وخرج فرايبورغ من المسابقة بخسارته المفاجئة امام بادربورن من الدرجة الثانية 1 3.