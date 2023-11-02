الامارات | مان يونايتد وأرسنال يودعان كأس الرابطة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألحق وست هام ونيوكاسل يونايتد خسارتين قاسيتين بكل من مانشستر يونايتد حامل اللقب وأرسنال ووضعاهما خارج مسابقة كأس رابطة الاندية الانكليزية في كرة القدم، بفوزهما عليهما 3-0 و3-1 توالياً أمس في الدور الرابع. وعلى ملعب أولد ترافورد، ثأر نيوكاسل لخسارته في نهائي المسابقة الموسم الماضي على يد "الشياطين الحمر" 0-2، حارماً إياه آنذاك من تتويجه الكبير الأول منذ العام 1955 حين أحرز لقب الكأس الانكليزية. وسجّل اهداف نيوكاسل الباراغوياني ميغل ألميرون (28) ولويس هال (36) وجوزف ويلوك (60). وأجرى المدربان تغييرات كبيرة على التشكيلتين الاساسيتين في السعي لمنح نجومهما الراحة.

وزاد رجال المدرب إيدي هاو من معاناة يونايتد الذي تلقى ايضًا خسارة مذلّة على ارضه امام جاره اللدود مانشستر سيتي بطل الدوري 0-3 الأحد في الدوري الممتاز، ليحتل "الشياطين الحمر" المركز الثامن في ترتيب "برميرليغ" بـ15 نقطة وبفارق 11 نقطة عن توتنهام المتصدر. وأنهى نيوكاسل عقدته في "أولد ترافورد" وحقّق فوزه الاول منذ ديسمبر 2013، حين تغلب على منافسه 1-0 في الدوري الممتاز.

وعلى ملعب لندن، أعطى مدرب الـ"غانرز" الاسباني ميكيل أرتيتا، الذي يبدو أنّه يصب تركيزه على الدوري الإنكليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، وقتًا للعب لعدد من البدلاء المعتادين، فيما غاب كل من ديكلان رايس العائد الى ملعب فريقه السابق وبوكايو ساكا وأوديغارد و الفرنسي ويليام صاليبا عن التشكيلة الاساسية.

سجّل اهداف وست هام، بن وايت (16 خطأ في مرماه)، الغاني محمد قدوس (50) وجارود بوين (60)، قبل أن يحرز النروجي مارتن أوديغارد هدفًا شرفيًا لأرسنال (90+6). ولحق تشلسي وايفرتون بليفربول الى دور الثمانية بفوزهما على بلاكبيرن 2-0 وبيرنلي 3-0 تواليًا. كما عبر فولهام الى الدور المقبل بفوزه على مضيفه إيبسويتش 3-1.