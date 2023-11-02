موعد مباراة الزمالك و زد بالدوري المصري والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمهمة جديدة بمسابقة الدوري المصري، وذلك حين يلتقي مع نظيره زد ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة المحلية.

ويسعي فريق الزمالك لمحو آثار الهزيمة الأخيرة التي تعرض لها أمام إنبي في الجولة الخامسة، وذلك بعدما خسر بهدفين لهدف.

موعد مباراة زد والزمالك والقناة الناقلة

من المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره زد غدا الجمعة، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

وتُذاع مباراة الزمالك وزد عبر قناة أون تايم سبورت 1.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام زد في الدوري

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود علاء - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا.

خط الوسط الهجومي: إبراهيما نداي - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا.

خط الهجوم: يوسف أوباما.

الزمالك يفاوض بيراميدز لضم جلال:

كشفت مصادر من داخل الفارس الأبيض إن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تواصل مع اللاعب أسامة جلال، نجم فريق نادي بيراميدز، والحديث معه حول الانتقال للقلعة البيضاء في الفترة الشتوية المقبلة.

ويوافق اللاعب أسامة جلال على الانتقال لنادي الزمالك بداية من الانتقالات الشتوية المقبلة، لكن اللاعب اشترط المشاركة بصفة أساسية في تشكيل الفريق، والذي يوافق عليه الأبيض.