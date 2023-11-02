الأهلي يرفض عودة محمد شريف لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - أغلق مسؤولو النادي الأهلي الباب أمام عودة محمد شريف، مهاجم الفريق السابق، رغم الأنباء التي ترددت حول إمكان التفاوض لعودة اللاعب لتدعيم الهجوم، خصوصًا أنه مرشح للرحيل لأندية منافسة، مثل الزمالك وبيراميدز.

وطرح مسؤولو الأهلي فكرة عودة شريف على كولر إلا أن الأخير أبدى تحفظه على الفكرة، خصوصًا أن شريف لا يرغب في الجلوس بديلاً ويطلب المشاركة باستمرار، وهو سر رحيله.

الأهلي يقرر رحيل أحمد عبد القادر:

فتح مسؤولو النادي الأهلي الباب أمام رحيل اللاعب أحمد عبدالقادر، جناح أيسر الفريق الأحمر، في الانتقالات الشتوية المقبلة، بناءً على موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

ومنح كولر الضوء الأخضر لرحيل عبدالقادر، في ظل عوامل عدة، على رأسها عدم تطور اللاعب واستمرار ارتكابه بعض الأخطاء الفنية، رغم ملاحظات المدرب السويسري، وعلى رأسها الفردية والاستعراض الزائد.

وتلقى عبدالقادر عرضاً سابقاً للرحيل إلى سبارتاك موسكو الروسي، ولكن الأهلي رفض رحيله، بينما حصل اللاعب على تأكيدات باهتمام ناديي الوكرة ومعيذر القطريين بالتعاقد معه في شهر يناير المقبل.

ويدرس الأهلي الموافقة على رحيل عبدالقادر، خصوصًا أنه لن يحصل على فرصة المشاركة، بخلاف أن اللاعب يرغب في خوض تجربة الاحتراف خارج مصر، ورفض تمامًا فكرة الإعارة لأي فريق داخل الدوري.