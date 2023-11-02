شوبير ينتقد كولر ولاعبي الأهلي بعد الهزيمة من صن داونز

ياسر رشاد - القاهرة - وجه أحمد شوبير الإعلامي الرياضي ونجم الأهلي ومنتخب مصر السابق انتقادًا شديدًا للاعبي الأهلي والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر بعد الهزيمة من صن داونز والخروج من الدوري الأفريقي.

ودع الأهلي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم بعد سقوطه في فخ التعادل على يد صن داونز الجنوب أفريقي بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما أمس على ملعب ستاد القاهرة الدولي بإياب الدور قبل النهائي.

وجاء تعادل الأهلي ليكتب نهاية مشوار المارد الأحمر في البطولة، حيث كان الفريق قد خسر في مباراة الذهاب بهدف دون رد على ملعب فريق صن داونز في جنوب أفريقيا.

شوبير ينتقد لاعبي الأهلي والمدرب:

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم أن احترام الأهلي الزائد لفريق صن داونز في مباراة الذهاب تسبب في الهزيمة بهدف دون رد خارج ملعبه، وهو ما صعب مهمة الفريق في مباراة العودة بالقاهرة.

وأضاف: " الأهلي أخرج نفسه بنفسه من الدوري الأفريقي بسبب طريقة اللعب التي اعتمد عليها كولر وتحفظ الفريق الزائد عن المطلوب ".

وأهدر الأهلي العديد من الفرص على مرمى صن داونز في مباراة العودة بالقاهرة أمس أبرزها ركلة الجزاء التي أهدرها علي معلول، وكرة محمود كهربا التي اصطدمت بالقائم، وفرصة بيرسي تاو التي تصدت لها العارضة وحرمته من هدف رائع.