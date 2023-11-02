موسيماني يُنقل للمستشفي بعد تعرضه لوعكة صحية

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، تعرض المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الحالي لفريق الوحدة الإماراتي والسابق لفريق الأهلي المصري، تعرضه لوعكة صحية ليتم نقله فورًا للمستشفي.

حيث كشفت صحيفة البيان الإماراتية أن بيتسو موسيماني تعرض لضيق تنفس بشكل مفاجئ، وتم نقله على الفور إلى إحدى مستشفيات أبوظبي لعلاجه والاطمئنان على حالته وإجراء الإسعافات اللازمة.

كما أكدت الصحيفة الإماراتية، أن مران فريق الوحدة اليوم شهد غياب بيتسو مومسياني المدير الفني ، بسبب إصابته، وقاد المران ماهر ديفيز المدرب المساعد.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الوحدة الإماراتي مع نظيره عجمان في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإماراتي للمحترفين، يوم السبت المقبل.

ويتواجد نادي الوحدة الإماراتي في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي في الموسم الحالي برصيد 9 نقاط، من 6 مباريات حيث حقق الفريق الفوز في 3 مباريات وخسر مثلها.

وكان موسيماني تعاقد مع الوحدة الإماراتي يوم 18 يونيو الماضي، وذلك بعدما رحل عن تدريب أهلي جدة السعودي.