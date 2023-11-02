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مباريات برشلونة في نوفمبر.. 5 مواجهات مشتعلة مرتقبة

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق لخوض مواجهات قوية خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث سيكون علي موعد بـ 5 مباريات من العيار الثقيل، سيكون أبرزها أمام شاختار دونيتسك و بورتو البرتغالي في .

 

ونعرض في السطور التالية مباريات برشلونة في شهر نوفمبر كالتالي:

ريال سوسيداد × برشلونة – 4 نوفمبر –

شاختار دونيتسك × برشلونة - 7 نوفمبر – دوري أبطال أوروبا

برشلونة × ديبورتيفو ألافيس – 12 نوفمبر – الدوري الإسباني

رايو فاليكانو × برشلونة – 25 نوفمبر – الدوري الإسباني

برشلونة × بورتو – 28 نوفمبر – دوري أبطال أوروبا

 

يكذب رئيس برشلونة في عودته لـ البارسا

نفى الأسطورة ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، ماتردد عن أنه تحدث مع جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، من أجل عودته إلى ناديه السابق.

 بعد فوز ميسي بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته، يوم الإثنين الماضي، زعمت تقارير أن بطل كأس العالم 2022 تحدَّثَ مع رئيس النادي الكتالوني في نهاية الحفل الذي أقيم في باريس.

 

 قال المنشور الذي تم تداوله بشكل واسع في تطبيق "إكس": "إن لابورتا شكر ميسي على كلماته في الخطاب الذي ألقاه خلال الحفل بعد فوزه بالجائزة المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية العريقة، وزعم المنشور أن ميسي اجتمع مع لابورتا لتحديد أفضل موعد لتكريمه".

 

وهو الأمر الذي نفاه ميسي بشكل قاطع في حسابه الرسمي على "إنستجرام"، عندما قال: "أنت تكذب مرة أخرى".

 

 ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن النجم السابق لبرشلونة جلس بعيدًا عن جوان لابورتا، ولم يتم رؤيتهما وهما يتبادلان أي كلمات في أي وقت.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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