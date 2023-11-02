تين هاج يوضح مصيره النهائي مع مانشستر يونايتد

حسم الدولي الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد الجدل النهائي حول مصيره مع الشياطين الحمراء بعد وداع بطولة كأس الرابطة الإتجليزية.

وخسر نادي مانشستر يونايتد مساء أمس الأربعاء أمام نادي نيوكاسل يونايتد بثلاثية نظيفة ضمن فعاليات دور الـ16 من بطولة كأس الكاراباو.

وأحرز ثلاثية نيوكاسل أمام المان يونايتد ميجيل ألميرون ولويس هال وجوزيف ويلوك في الدقائق 28، 36، 60.

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وقال تين هاج في تصريحات صحفية ” “أنا مقاتل، أنا واثق من قدرتي على القيام بذلك، لكن في هذه اللحظة نحن في وضع سيئ”.

وتابع تين هاج في حديثه” يجب أن أبقى مع لاعبي فريقي وأن أقاتل معًا وأنا أتحمل المسؤولية، ولكني أعتبرها تحديًا”.

ويستعد نادي مانشستر يونايتد للمواجهة المرتقبة أمام نادي فولهام ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة يوم السبت المقبل.