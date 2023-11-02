طارق حامد يعود إلى الزمالك.. شوبير يحسم الجدل

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق عن استعادة نادي الزمالك خدمات الدولي طارق حامد من صفوف نادي ضمك السعودي في الميركاتو الشتوي القادم.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الخميس” هناك أنباء مترددة حول إمكانية عودة طارق حامد إلى الزمالك عقب المناوشات التي حدثت بينه وبين محمد شريف في مباراة ضمك والخليج”.

وأضاف في حديثه” سألت في نادي الزمالك خلال الساعات الماضية وأكدوا أن ليس هناك تفاوض ولكن يتمنوا تواجده، إلا أن تفكيرهم في الوقت الحالي ينصب على رفع حظر القيد حاليا”.

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ومن جهة أخرى يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للمواجهة المقبلة أمام نادي زد في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستنطلق مواجهة الزمالك أمام زد غدًا الجمعة الموافق 3 نوفمبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت السعودية في الجولة الـ6 ببطولة الدوري المصري.