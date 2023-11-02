نجم نابولي يحسم قراره بخصوص الانتقال لـ ريال مدريد أو برشلونة

علق ، خيفتشا كفاراتسخيليا،نجم نادي نابولي الإيطالي على إمكانية انتقاله إلى أحد قطبي الكرة الإسبانية برشلونة أو ريال مدريد في الفترة المقبلة.

ويعتبر ، خيفتشا كفاراتسخيليا،واحدًا من أهم اللاعبين داخل نابولي في العامين الماضيين حيث ساهم بشكل كبير في فوز الفريق ببطولة الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.

وجاء الدولي الجورجي في المرتبة الثالثة عشر بترتيب الكرة الذهبية 2023،الأمر الذي يتوقع البعض توهجه بشكل أكبر في السنوات القادمة حال انضمام لأحد قطبي الكرة الإسبانية.

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وحرص البلوجر الشهير، إيباي يانوس على توجيه سؤالًا لنجم نابولي في حفل الكرة الذهبية نقلته شبكة “IL Napoli” : “من ستختار برشلونة أم ريال مدريد؟”.

وأجاب كفاراتسخيليا في تصريحاته” بصراحة لا أعرف، إنهما ناديان عظيمان، لكني لا أعرف شيء بالإسبانية سوى كيف أقول صديقي أو شكرًا، لا أتذكر أي كلمة أخرى”.