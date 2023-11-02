إصابة موسيماني مع الوحدة الإماراتي ونقله إلى المستشفى

كشفت تقارير صحفية إماراتية في الساعات الماضية عن تعرض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الوحدة الإماراتي لوعكة صحية أجبرته على دخول المستشفى.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ” البيان” الإماراتية أن مدرب النادي الاهلي السابق أصيب بضيق في التنفس، مما استدعى دخوله إلى إحدى مستشفيات أبو ظبي للعلاج.

وأشارت الصحيفة إلى أن تدريبات الوحدة الإماراتي شهدت غياب المدرب الجنوب إفريقي عن قيادة المران الأخير بسبب المرض.

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ويقود ماهر دافيدز مساعد المدرب تدريبات فريق الوحدة خلال اليومين الماضيين عقب تعرض بيتسو موسيماني لوعكة صحية.

ويستعد نادي الوحدة للمواجهة المرتقبة أمام نادي جمان على ملعب الأخير يوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإماراتي.

وستتضح الصورة في الساعات القادمة بخصوص تواجد موسيماني خلال مواجهة عجمان من عدمه بناء على مدى تحسن حالته الصحية، إذ سيقود الفريق من خارج الخطوط في حالة تماثله للشفاء.