تفاصيل إصابة نجم النصر السعودي وموقفه من المشاركة أمام الخليج

كشفت تقارير صحفية سعودية في الساعات الماضية عن تفاصيل إصابة نواف بوشل نجم نادي النصر السعودي وموقفه من المشاركة في المواجهة القادم أمام الخليج.

وبحسب ما ذكرته صحيفة” الرياض” السعودية فإن الفحوصات الطبية التي خضع لها بوشل أكدت تعرض للإصابة في العضلة الضامة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهاز الطبي في نادي النصر يسلم اليوم الخميس تقريرًا بتفاصيل إصابة اللاعب للمدير الفني للعالمي كاسترو.

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وافادت أن نواف بوشل سيغيب عن مواجهة النصر أمام الخليج في الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.

وتعرض نجم النصر للإصابة أثناء مواجهة فريق الاتفاق في دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان السنغالي ساديو ماني قد قاد فريق النصر للفوز على منافسه الاتفاق في المباراة التي أقيمت في دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.