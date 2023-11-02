عقوبات تنتظر الاهلي من كاف بعد وداع الدوري الأفريقي

يواجة النادي الاهلي صدمة جديدة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عقب وداع بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وكان الاهلي قد ودع بطولة الدوري الأفريقي عقب التعادل سلبياً مع صن داونز في دور نصف النهائي.

وأكد أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق أن الاهلي ينتظره عقوبات من كاف بسبب سلوك جماهيرة في مباراة أمس الأربعاء أمام صن داونز.

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وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “خاص.. الأهلي يواجه عقوبات من كاف بسبب ما حدث في مباراة صن داونز وإلقاء زجاجات المياه على الحكم”.



ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي الدوري الأفريقي بين صن داونز والوداد يوم الأحد المقبل الموافق 5 نوفمبر على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، فيما تقام مباراة الإياب يوم السبت الموافق 11 نوفمبر الجاري في بريتوريا.