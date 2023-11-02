"مدرب صن داونز كشف كولر وعلم علينا".. رضا عبدالعال يهاجم مدرب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه رضا عبدالعال نجم الزمالك السابق، هجوم قوي على مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بعد الخروج من بطولة دوري السوبر الأفريقي على يد صن داونز.

قال رضا عبدالعال في لقاء تلفزيوني عبر قناة "ten": "اللي احنا شفناه حاجه تحرق الدم لما مدرب جنوب أفريقي لفريق صن داونز ييجي يعلم على كل مدربين الدوري بالشكل ده".

أضاف "عبدالعال": "بقالي أسبوع بتهاجم عشان اللي قولته على كولر بعد الهزيمة في الذهاب من صنداونز، وطلع عندي حق في الأخر عاوز أعرف كولر عمل أيه في ماتش امبارح".

أوضح: "كولر نازل الملعب عمال يحيي الجماهير، هو الجهور هو اللي هيلعب، قولي انت حفظت لاعبتك إيه ينزلوا يعملوه في الملعب، ده ما فيش جملة واحدة".

وأتم تصريحاته: "ده كمان صنداونز ملعبش اللعب بتاعه هو جاي عشان ياخد اللي هو عاوزه بس ويتأهل ويمشي".

جدير بالذكر أن الأهلي تعادل أمس مع صنداونز سلبيا بدون أهداف على استاد القاهرة، وودع بطولة دوري السوبر الأفريقي بعد الخسارة في مباراة الذهاب بهدف دون رد،