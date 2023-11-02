"أنت عملت إيه في تاريخك".. إكرامي يهاجم فاروق جعفر بسبب كولر

محمد اسماعيل - القاهرة - هاجم إكرامي الشحات نجم الأهلي السابق، فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، بسبب انتقاده لمارسال كولر المدير الفني لفريق الأهلي عقب الخروج من بطولة دوري السوبر الأفريقي على يد صنداونز الجنوب أفريقي.

قال أكرامي خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة "إم بي سي مصر": "نفسي أعرف هو عمل إيه في تاريخه كمدرب عشان ينتقد مدرب بحجم كولر ويقول ضيع على الأهلي بطولتين في شهر".

أضاف: "كولر ده خد 5 بطولات الموسم الماضي ولما يخسر بطولة أو بطولتين دلوقتي ميبقاش مقياس على مستواه مع النادي الأهلي".

أوضح: "أنا مش عاوز اقول اسمه بس أنا مش بخاف؛ أنا بنتقده على حديثه عن الأهلي وانتقاده بالشكل ده وليس لشيء أخر وكلامي على فاروق جعفر لابد من التحدث بشكل واقعي عن النادي الأهلي ومدربه".

وكان الأهلي تعادل أمس مع صنداونز الجنوب أفريقي على استاد القاهرة الدولي بدون أهداف وودع بطولة دوري السوبر الأفريقي بعد الخسارة في لقاء الذهاب بهدف دون رد.