الزمالك يجهز مصطفى شلبي لمواجهة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - يسابق الجهاز الطبي للفريق الأول لنادي الزمالك، الزمن لتجهيز مصطفى شلبي، لمواجهة بيراميدز في قبل نهائي بطولة كأس مصر.

وتعرض مصطفى شلبي للإصابة في المواجهة الماضية للزمالك ضد إنبي ببطولة الدوري الممتاز، بكدمة قوية في القدم.

ووفقا لمصدر داخل الفريق، أكد على صعوبة مشاركة مصطفى فتحي في مباراة الغد مع زد في الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز، على أن يتم تجهيزه لمواجهة بيراميدز بكأس مصر.

ويلتقي الزمالك نظيره بيراميدز يوم 8 من الشهر الحالي، في الدور قبل لنهائي لبطولة كأس مصر على استاد القاهرة الدولي.