"مين دول؟ كوتو وموتو ".. مجدي عبدالغني يطالب التحقيق مع هؤلاء في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - علق مجدي عبدالغني نجم الأهلي السابق، على خروج الفريق الأحمر أمس من بطولة دوري السوبر الأفريقي على يد صنداونز الجنوب أفريقي، بعد التعادل سلبيا على استاد القاهرة.

قال مجدي عبدالغني في لقاء تلفزيوني عبر قناة المحور: "الأهلي واجه صنداونز مكسور الجناح بسبب مستوى بيرسي تاو المتراجع وعدم وجود رأس حربة صريح".

أضاف: "مواجهة فريقا قويا مثل صنداونز له فلسفة هجومية، لابد وأن تجعلك في كامل لياقتك وتركيزك وهو لم يكن وجود، وكلنا شفنا كهربا حاول سد الفراغ في مركز المهاجم الصريح ولكنه لم ينجح بسبب عدم تكيفه مع طبيعة هذا المركز".

وأكمل: "من وجهة نظري فيه مشكلة داخل غرفة ملابس الأهلي والدليل على كده كل من تم تعيينه في النادي مؤخرا جاء بناء على الصحوبية وليس الكفاءة".

أوضح: "أنا عاوز أعرف مثلا مين بيجيب الصفقات؟ وهما فين دلوقتي من مستوى هؤلاء اللاعبين، ومين كوتو وموتو اللي موجودين في لجنة الكرة، وأيه مؤهلاتهم للمناصب دي".

وأتم تصريحاته: "لابد من تحقيق داخل النادي الأهلي، ومحاسبة المسئولين عن ملف التعاقدات في الفترة الأخيرة، ونعرف على أي أساس تم اختيارهم".