شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسين يعود للاتحاد السكندري بعد موقعة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر غياب أحمد ياسين مدافع الاتحاد السكندري عن فريقه في مباراته ضد سموحة غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر دوري nile ، في ظل معاناته من الإصابة في الركبة اليمنى.

وخضع أحمد ياسين لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الدكتور محمد الصاوى طبيب الفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري، على أن يكون جاهزا للمشاركة في المباريات بعد انتهاء فترة توقف الدوري التي ستبدأ بعد انتهاء منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري.

وغاب أحمد ياسين عن مباريات الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري، بسبب الإصابة ذاتها ، حيث يؤدي اللاعب مرحلة جديدة من التأهيل قبل العودة مجددا للمشاركة في مباريات زعيم الثغر.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين وهزيمة.