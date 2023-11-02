شكرا لقرائتكم خبر عن دورى المحترفين.. فريقان لا يعرفان الفوز و3 أندية بلا خسارة ولغز مكادى مستمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حافظت 3 أندية على سجلها خاليا من الهزائم بعد مرور 6 جولات من منافسات مسابقة دورى المحترفين، الذى أسدل الستارعن مبارياته مساء الأربعاء، بمواجهة طنطا مع بروكسى التي انتهت بفوز أبناء السيد البدوى برباعية نظيفة.
ونجح أندية وادى دجلة وحرس الحدود ومكادى في الحفاظ على سجلها خاليا من الهزائم في أول 6 مباريات في دورى المحترفين، حيث نجح وادى دجلة في الفوز في مباراتين والتعادل في 4 مواجهات ليحتل المركز الخامس، وبنفس النتائج حافظ حرس الحدود على عدم السقوط بالفوز في مواجهتين والتعادل في 4 لقاءات ليأتى في المركز السادس، بينما فرض مكادى على منافسيه التعادل في مواجهاته الستة الأولى ليحتل المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.فريقان لا يعرفان الفوز
وفشل فريقا مكادى ومصر المقاصة فى تحقيق الفوز في دورى المحترفين حتى الآن، بعدما سقط مصر المقاصة في فخ الهزيمة في 3 لقاءات والتعادل في مثلها، بينما تعادل مكادى مبارياته الستة.لغز مكادى مستمر
يواصل فريق مكادى الصاعد حديثا لدورى المحترفين سلسلة التعادلات في المسابقة، حيث خاض 6 مباريات حصل خلالها على 6 نقاط، وسجل 6 أهداف واستقبل 6 أهداف.
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