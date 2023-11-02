دورى المحترفين.. فريقان لا يعرفان الفوز و3 أندية بلا خسارة ولغز مكادى مستمر

القاهرة - سامية سيد - حافظت 3 أندية على سجلها خاليا من الهزائم بعد مرور 6 جولات من منافسات مسابقة دورى المحترفين، الذى أسدل الستارعن مبارياته مساء الأربعاء، بمواجهة طنطا مع بروكسى التي انتهت بفوز أبناء السيد البدوى برباعية نظيفة.

3 أندية بلا خسارة

ونجح أندية وادى دجلة وحرس الحدود ومكادى في الحفاظ على سجلها خاليا من الهزائم في أول 6 مباريات في دورى المحترفين، حيث نجح وادى دجلة في الفوز في مباراتين والتعادل في 4 مواجهات ليحتل المركز الخامس، وبنفس النتائج حافظ حرس الحدود على عدم السقوط بالفوز في مواجهتين والتعادل في 4 لقاءات ليأتى في المركز السادس، بينما فرض مكادى على منافسيه التعادل في مواجهاته الستة الأولى ليحتل المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.

فريقان لا يعرفان الفوز

وفشل فريقا مكادى ومصر المقاصة فى تحقيق الفوز في دورى المحترفين حتى الآن، بعدما سقط مصر المقاصة في فخ الهزيمة في 3 لقاءات والتعادل في مثلها، بينما تعادل مكادى مبارياته الستة.

لغز مكادى مستمر

يواصل فريق مكادى الصاعد حديثا لدورى المحترفين سلسلة التعادلات في المسابقة، حيث خاض 6 مباريات حصل خلالها على 6 نقاط، وسجل 6 أهداف واستقبل 6 أهداف.