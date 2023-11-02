شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعود لسياسة التدوير فى الأهلي بعد توديع الدورى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على العودة لسياسة التدوير بين اللاعبين بدءا من مباراته ضد المقاولون العرب يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة دوري nile.

وودع الأهلي منافسات الدوري الأفريقي لكرة القدم، عقب الخسارة من صن داونز بهدف نظيف في مجموع مباراتي صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي البطولة القارية.

ويرغب كولر في منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء، مع إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين، الذين أرهقتهم كثرة المشاركات مع الفريق الأحمر، وأبرز اللاعبين الذين ينوي كولر منحهم فرصة في المباريات القادمة، هم كريم الدبيس وأكرم توفيق وياسر إبراهيم وكريم نيدفيد ومحمد الضاوي كريستو وخالد عبد الفتاح وأحمد عبد القادر ومحمد زعلوك.

فيما ينوي كولر إراحة بعض من الاعبين الذين ظهر عليه الإرهاق، مثل علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة واليو ديانج وحسين الشحات ومحمود كهربا.