شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شلبى يغيب عن الزمالك أمام زد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج مصطفى شلبى لاعب فريق الزمالك من حسابات الجهاز الفنى بقيادة اوسوريو ، فى مباراة فريقه أمام زد فى الدورى والمقرر لها غدا الجمعة، وذلك بسبب الإصابة التى لحقت به فى المباراة، الماضية أمام انبى.

وتعرض مصطفى شلبى للإصابة فى القدم وخضع لفحوصات طبية واشعة مقطعية، والتى اثبتت انها عبارة عن كدمة لكنها ليست مقلقة، ولم تستدعِ وضع قدمه فى جبيرة.

ويرجع سبب عدم مشاركة شلبى امام زد ، لخوف الجهاز الفني من تفاقم الاصابة خاصة وان الإصابة الحالية جاءت فى نفس موضع الكسر القديم الذى سبق وتعرض له اللاعب، ففضل الجهاز الفنى عدم مشاركة اللاعب لعدم تفاقم الإصابة.

وبدأ الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تجهيز بديل مصطفى شلبى أمام زد فى المباراة المقرر لها غداً الجمعة على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة دورى Nile ، بالإضافة إلى اراحته لتجهيزه لمباراة بيراميدز فى كأس مصر.