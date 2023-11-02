نيمار يخضع لجراحة في البرازيل الخميس

الرياص - اسماء السيد - برازيليا: يخضع النجم البرازيلي لنادي الهلال السعودي نيمار لجراحة الخميس في البرازيل بعد تعرّضه لقطع في الرباط الصليبي والغضروف في ركبته اليسرى خلال مشاركته مع المنتخب الوطني الشهر الماضي، بحسب ما أفاد الاتحاد المحلي لكرة القدم الأربعاء.

وسيجري إبن الـ 31 عامًا، الذي انضم الى الهلال قادمًا من باريس سان جرمان الفرنسي في آب/أغسطس، الجراحة في مستشفى "مايتر دي" في جنوب شرقي مدينة بيللو أوريزونتي في البرازيل على يد طبيب المنتخب رودريغو لازمار، كما كشف الاتحاد البرازيلي في بيانه.

وسبق للازمار ان اشرف على الجراحة التي اجراها نيمار بسبب كسر في القدم عام 2018.

وخرج نيمار محمولا وهو يذرف الدموع تأثرًا على اصابته في المباراة التي خسرها المنتخب البرازيلي امام اوروغواي 0 2 ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى كأس العالم في 17 تشرين الاول/أكتوبر، بعد اصطدامه بلاعب وسط الفريق المنافس نيكولاس دي لا كروس.